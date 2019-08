Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randale vor Imbiss

Nordhausen (ots)

Ein Mann musste die vergangene Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Am Montagabend, gegen 19.10 Uhr, beleidigte und attackierte er unvermittelt mehrere Jugendliche, die vor einem Imbiss in der Conrad-Fromann-Straße aßen. Auch als die Polizisten eintrafen, verhielt sich der alkoholisierte 48-Jährige weiter aggressiv und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei. Der Mann musste aufgrund seiner Alkoholisierung mit zur Blutentnahme. Ein Test ergab über 1,2 Promille. Anschließend kam er in Polizeigewahrsam, aus dem er am frühen Dienstagmorgen wieder entlassen werden konnte.

