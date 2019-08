Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer schwer verletzt

Ebeleben (ots)

Mit schweren Verletzungen kam ein Autofahrer am Montagmittag nach einem Unfall ins Krankenhaus. Der 69-Jährige war mit seinem Mercedes, gegen 12.30 Uhr, auf der Bundesstraße 249 aus Richtung Gundersleben in Richtung Ebeleben unterwegs, als er kurz nach dem Ortseingang Ebeleben die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben, prallte gegen mehrere Bäume und ein Warnschild. Am Mercedes entstand Totalschaden. Warum der Fahrer von der Straße abkam, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

