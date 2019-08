Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos zusammen geprallt

Roßleben (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Unfall am Montagnachmittag in Roßleben. Die 31-jährige Fahrerin eines Opels befuhr gegen 16.20 Uhr die Steigerstraße in Richtung Schönewerdaer Straße. Auf Höhe einer Einmündung kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, wartepflichtigen VW einer 49-Jährigen. An beiden Autos entstand Sachschaden.

