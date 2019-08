Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Mühlhausen (ots)

Mit über 1,7 Promille erwischten Polizisten am Montag, gegen 20.30 Uhr, in der Wanfrieder Straße einen Radfahrer. Der Mann war ins Visier der Beamten geraten, weil an seinem Fahrrad kein Licht angebracht war und er in Schlangenlinien fuhr. Die Polizisten erstatteten Anzeige und untersagten dem Mountainbikefahrer die Weiterfahrt.

