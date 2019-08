Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr löscht Flächenbrand

Esperstedt (ots)

Zwischen Esperstedt und Oldisleben entwickelte sich am Montagabend ein Flächenbrand. Kurz vor 21.00 Uhr standen auf Höhe der Kiesgrube mehrere Büsche in Flammen. Insgesamt verbrannte eine Fläche von ca. 100 Quadratmetern. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Was die Ursache des Brandes war, ist derzeit noch unklar.

