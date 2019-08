Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Imbiss

Mühlhausen (ots)

Am Montag führte eine Rauchentwicklung in einem Imbiss in der Johannisstraße zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 23.30 Uhr gingen mehrere leere Pizza-Kartons, die sich auf dem Ofen befanden, in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell