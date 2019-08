Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Batterien aus Baustellenampeln gestohlen

Bad Tennstedt (ots)

An mehreren Baustellenampeln, die in der Erfurter Straße aufgestellt sind, machten sich Diebe in der Nacht zu Montag zu schaffen. Der oder die Unbekannten stahlen die Batterien der Ampeln. Sie verursachten einen Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

