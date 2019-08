Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto aufgebrochen

Sondershausen (ots)

In der Nacht zu Montag verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugriff ins Innere eines Fahrzeugs, das in der Panzerstraße abgestellt war. Der oder die Täter zerstörten die Seitenscheibe des Dodges und stahlen u.a. eine Lederjacke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell