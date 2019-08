Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unliebsame Bewohner von Grundstück verwiesen

Bad Langensalza (ots)

Eine aufmerksame Anwohnerin meldete am Montagvormittag einen vermeintlichen Einbruch in ein Haus in der Bahnhofstraße. Die hinzugerufenen Polizisten konnten in dem noch unbewohnten und im Bau befindlichen Gebäude tatsächlich zwei Männer feststellen. Offenbar hatte das Duo ohne die Zustimmung des Eigentümers auf dem Grundstück gehaust. Gegen die Männer wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell