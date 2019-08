Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Böschungsbrand

Bernterode (ots)

Ein Böschungsbrand entwickelte sich am Montag, gegen 11.40 Uhr, an einer alten Gleisanlage bei Bernterode. Eine Firma war mit Arbeiten an der Gleise beschäftigt, als es zur Brandentstehung kam. Die Feuerwehr kam zum Einsatz um die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Ein Schaden entstand ebenfalls nicht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell