Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Angriff auf Fußgänger sucht die Polizei Zeugen

Nordhausen (ots)

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Mittwoch, 1. August, in der Promenade ereignet haben soll. Ein 41-jähriger Mann lief mit seinem Hund gegen 20.45 Uhr die Promenade entlang, als ihn plötzlich mehrere Männer angriffen. Sie sollen das Opfer zu Boden gestoßen und im Anschluss mehrfach auf ihn eingetreten haben. Der Mann wehrte sich und verletzte einen der Angreifer am Bein. Danach flüchteten die Unbekannten. Der Mann blieb verletzt zurück. Seine Stieftochter entdeckte ihn wenig später. Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Angaben zum Tathergang oder den handelnden Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell