Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorhaube zerkratzt

Gehofen (ots)

Am Sonntag zerkratzten Unbekannte die Motorhaube eines Fahrzeuges in Gehofen. Der Seat war in der Nordstraße abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen 2.30 Uhr und 13.00 Uhr. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

