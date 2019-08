Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haus eingestürzt

Heyerode (ots)

In der vergangenen Nacht ist in Heyerode in der Obergasse ein Haus eingestürzt. Trümmer des zurzeit unbewohnten, baufälligen Gebäudes stürzten auf ein Nachbargrundstück. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Noch in der Nacht räumten Feuerwehr und Polizei den Bereich um die Einsturzstelle.

