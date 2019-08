Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Alkohol

Bad Frankenhausen/Kyff. (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 05:15 Uhr ereignete sich in der Bornstraße 57 in Bad Frankenhausen ein Verkehrsunfall. Der 19- jährige Clio Fahrer kollidierte mit einem abgeparkten PKW Ford, in welchem eine Person nächtigte. An dem Clio entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da Betriebsflüssigkeiten ausliefen, musste die Feuerwehr zum Einsatz gebracht werden. Beim Unfallverursacher wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Der anschließend durchgeführte freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Blutentnahme angeordnet und eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer aufgenommen. Der Unfallgegner kam mit einem Schrecken davon. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von ca. 10.000 EUR.

