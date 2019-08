Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand eines Mehrfamilienhauses

Greußen (ots)

Am Samstag Mittag gegen 13:00 Uhr konnte in Greußen in der Marienstraße 10 ein Entstehungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gelöscht werden. Bei den Dachsanierungsarbeiten entzündete sich ein Vogelnest. Da sich dieses direkt unter dem Dach befand, wurde in der weiteren Folge die darüber befindlichen Teerpappe entzündet. Nur durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl verhindert werden und es ist nur ein geringer Sachschaden zu beklagen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell