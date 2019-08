Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zufallsfund bei Verkehrskontrolle

Sondershausen (ots)

Am Freitag Vormittag gegen 09:00 Uhr wurde in Sondershausen in der Frankenhäuser Straße ein Kleintransporter angehalten und die 35- jährige Fahrerin kontrolliert. Da gegen die Fahrerin der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmittel bestand und sie den Test vor Ort verweigerte, wurde die Blutentnahme angeordnet und diesbezüglich eine Anzeige gefertigt. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurde auf der Ladefläche unter einer Plane eine Simson festgestellt. Die Überprüfung dieses Mopeds ergab, dass es Mitte Januar in Mühlhausen durch unbekannte Täter entwendet wurde. Der Besitzer wurde telefonisch kontaktiert und bedankte sich ausdrücklich bei der Polizei für die geleistete Arbeit. In diesem Falle wurde durch die Beamten eine weitere Anzeige wegen Hehlerei gefertigt.

