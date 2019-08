Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen im Landkreis Nordhausen

Nordhausen (ots)

Im Landkreis Nordhausen ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle. Unter anderem verschätze sich am 24.08.2019, gegen 11:40 Uhr eine Kraftradfahrerin bei einer Kurvenfahrt auf der B81 bei Ilfeld in Fahrtrichtung Hasselfelde. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich leicht. Gegen 12:30 Uhr fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw in Nordhausen in der Freiherr-vom-Stein-Straße von einem Parkplatz auf die Straße auf und übersah einen anderen Verkehrsteilnehmer mit dessen Fahrzeug. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Gegen 18:00 Uhr erhielten Beamte der Nordhäuser Polizei einen Einsatz nach Bielen. Hier soll es zu einem Auffahrunfall gekommen sein. Bei der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft der Unfallverursacherin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine Blutprobe wurde schließlich durchgeführt. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 18:25 Uhr in Buchholz. Hier geriet ein Kradfahrer auf der L1037 bei der Fahrt in Richtung Neustadt in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der Kradfahrer wird bei diesem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Am 24.08.2019, gegen 19:35 Uhr ereignete sich in Ellrich auf der L1014 ein weiterer Unfall. Hier kam ein Kradfahrer, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, in einer Kurve zu Fall. Die eingesetzten Beamten konnten bei dem Unfallverursacher in der Atemluft Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Vortest bestätigte diesen Verdacht. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

