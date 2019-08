Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kriminalitätslage im Landkreis Nordhausen

Am Samstag, den 24.08.2019 gegen 03:00 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass in Bleicherode im Heerweg in einer Gartenanlage ein Bungalow brennen würde. Diese Information konnte durch die eingesetzten Kräfte bestätigt werden. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in dem Gartenhaus. Das Gartenhaus brannte vollkommen nieder. Aufgrund des Alters des Gartenhauses wird der Sachscahden auf circa 200,-EUR geschätzt. Kurze Zeit später erhielt die Polizei die Information, dass in der Obergebraer Straße in Bleicherode ein weiterer Gartenbungalow in Flammen steht. Auch dieser brannte vollkommen nieder. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Der Sachschaden wird bei diesem Bungalow auf circa 800,-EUR geschätzt. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten ist nicht auszuschließen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen. Am Sonntag, den 25.08.2019 gegen 01:25 Uhr wurden mehrere Personen aus dem Jugendclub in Nordhausen verwiesen. Dies missfiel wohl einem der feierwütigen Personen. Vor der Lokalität nahm sich die Person eine Glasflasche und schmiss sie in eine Personengruppe. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Aufgrund enormen Alkoholkonsums des Beschuldigten wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Beschuldigte muss sich nun wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung verantworten.

