Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr am 25.08.2019 in Sondershausen.

Sondershausen (ots)

Am 25.08.2019 gegen zirka 02:20 Uhr erhielt die Polizei Sondershausen von einem Bürger die Information, dass Personen in Sondershausen, im Bereich Gerhart-Hauptmann-Straße / Bahnweg, Straßeneinläufe aus ihren Halterungen heben. Durch die Beamten konnte vor Ort festgestellt werden, dass insgesamt 12 Straßeneinläufe aus ihren Halterungen gehoben und stellenweise danebengelegt aber auch in benachbarte Gebüsche bzw. über angrenzende Grundstückszäune geworfen wurden. Betroffen waren 9 Straßeneinläufe in der Gerhart-Hauptmann-Straße und 3 Straßeneinläufe im Bahnweg. Wer kann Angaben zu betreffenden Personen machen, die sich im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr im Bereich Gerhart-Hauptmann-Straße / Bahnweg in Sondershausen bewegt haben. Informationen nimmt die Polizei Sondershausen Tel.: 03632/6610 entgegen.

