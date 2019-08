Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 24.08.2019, 10:45 Uhr in Rustenfelde. Der Fahrer eines Pkw Skoda Fabia verlor auf einen Schotterweg, in einer Rechtskurve, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ausschlaggebend war hierfür, vermutlich zu hohe Geschwindigkeit. Das Fahrzeug fuhr auf einen Hang hinauf kippte seitlich auf das Dach und klemmte sich dann auf dem Dach zwischen einen Baum und den Hang fest. Hierbei wurde der Beifahrer aus dem Pkw herausgeschleudert und schwer verletzt. Der Fahrer selbst wurde im Fahrzeug eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. Nach der Bergung durch die FFw. wurde er per Luftrettung in die Uni Klinik nach Göttingen geflogen. Der Beifahrer kam ins KH. Heiligenstadt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Schaden ca. 7.000.- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell