Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Weil ein vorausfahrendes Motorrad zu spät blinkte, kam es zu einem Verkehrsunfall am 23.08.2019, 15:50 Uhr in Kirchworbis. Der Fahrer eines Pkw VW Passat und eines VW Golf befuhren in angegebener Reihenfolge die Hauptstraße in Kirchworbis. Auf Grund der geschilderten Situation musste der Passatfahrer eine Vollbremsung hinlegen. Der nachfolgende Fahrer des Golfes erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Sachschaden 5.500.- Euro.

Nichtbeachten des Nachfolgeverkehres, war die Ursache eines Verkehrsunfalles am 23. 08.2019,08:55 Uhr in Großbartloff. Der Fahrer eines VW Crafter musste verkehrsbedingt halten, da er Gegenverkehr hatte und in seiner Fahrtrichtung parkende Pkw,s standen. Als die Verkehrssituation ihm erlaubte an den parkenden Pkw vorbei zu fahren, fuhr er einen bereits vorbeifahrenden Ford Kleinbus in die rechte Seite. An beiden Pkw entstand Sachschaden von 6.500.- Euro.

