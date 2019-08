LPI-NDH: Schmuckgeschäft leergeräumt

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Schmuck und Uhren erbeuteten Unbekannte aus der Vitrine eines Uhren-und Schmuckgeschäftes in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag im Steinweg. Sie öffneten die Vitrine gewaltsam und konnten so das Diebesgut an sich nehmen. Das Gitter vor dem Geschäft blieb unbeschädigt. Ermittlungen zufolge agierten die Täter zwischen 3 und 4 Uhr. Wer hat den Einbruch beobachtet oder Personen gesehen, die sich im Bereich der Passage im Steinweg aufgehalten haben, möglicherweise auch Tage vor dem Diebstahl, um das Geschäft auszukundschaften? Wem sind fremde Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

