Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte erbeuten Bargeld aus Automaten, wer kennt die Männer?

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Mühlhausen (ots)

Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro richteten Unbekannte in der Nacht von Samstag, 20. zum Sonntag, 21. April in der Thüringentherme im Lindenbühl an. Sie gelangten durch den Saunabereich in die Therme. Dort brachen sie zunächst einen Nachzahlautomaten auf. Im Treppenhaus öffneten sie den Kassenautomaten zur Tiefgarage gewaltsam. Insgesamt erbeuteten die Tatverdächtigen einen vierstelligen Bargeldbetrag. Hierbei entstanden Bilder einer Überwachungskamera. Die Kriminalpolizei Mühlhausen bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer erkennt die Männer oder kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben? Markant sind auch die getragenen Handschuhe. Anrufe nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell