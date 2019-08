Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feldbrand hinterlässt hohen Schaden, Stroh und Auto in Flammen

Großberndten (ots)

Ein Feuer auf einem Feld bei Großberndten richtete am Donnerstagabend einen hohen Schaden an. Kurz nach 19 Uhr waren ca. 5 bis 6 ha Feld in Flammen aufgegangen. Ca. 70 Feuerwehrleute aus 10 Wehren kämpften erfolgreich gegen die Flammen an. Gegen 20.15 Uhr war das Feuer gelöscht. Noch können keine gesicherten Angaben zum entstandenen Schaden gemacht werden. Dieser dürfte aber bei mehreren zehntausend Euro liegen. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. Vermutlich hat das Befahren des Areals mit einem Ford Ranger zur Entzündung des trockenen Strohs geführt. Das Auto fiel den Flammen ebenfalls zum Opfer. Der 40-jährige Nutzer des Ford wollte zuvor nach dem Stroh sehen.

