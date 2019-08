Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Defektes Auto und Stromausfall nach Unfall

Merxleben (ots)

Ein Unfall führte in der Nacht zum Freitag zu Beeinträchtigungen der Stromversorgung in Merxleben. Ein VW Caddy war gegen 3.15 Uhr in der Brunnenbau-Conrad-Straße unterwegs, als das Auto von der Straße abkam, einen Straßengraben durchfuhr und dabei gegen einen Wasserdurchlauf stieß. Die Irrfahrt ging weiter, bevor eine Betonmauer und ein Stromverteilerkasten die Fahrt stoppten. Durch den Aufprall rissen Stromkabel ab, der Caddy verlor Öl. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug bergen, die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Langensalza beseitigte das ausgelaufene Öl. Noch in der Nacht begann der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke mit den Reparaturarbeiten am Stromverteilerkasten. Die Fahrerin des Caddy blieb unverletzt.

