Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Abbiegen, zwei Menschen verletzt

Dingelstädt (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Mittwoch gegen 15.40 Uhr in Dingelstädt. Eine 59-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Toyota die Steinstraße und bog von dort nach links auf die Bahnhofstraße ab. Als sie bereits schon einige Meter in der Bahnhofstraße fuhr, krachte ein BMW in das Heck des Toyotas. Durch die Wucht des Aufpralls auf den Toyota schleuderte der BMW gegen einen Baum und zurück auf die Straße, wo er zum Stillstand kam. Die Toyotafahrerin kam auf dem Gehweg zum Stehen. Sie und die 42-jährige Beifahrerin im BMW trugen leichte Verletzungen davon und wurden im Krankenhaus medizinisch versorgt. Zur Unfallursache wird ermittelt. Möglicherweise war der BMW zu schnell unterwegs.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell