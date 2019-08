Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angebranntes Essen sorgt für Rettungseinsatz

Artern (ots)

Erst schlug der Rauchmelder in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ritterstraße am Donnerstagvormittag an und dann entdeckte eine Mieterin den Wohnungsinhaber der betreffenden Wohnung liegend in der geöffneten Wohnungstür. Sie alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an, gaben aber schnell Entwarnung. Der stark alkoholisierte 53-Jährige hatte in seiner Wohnung Essen auf dem Herd und dieses schlichtweg vergessen. Glücklicherweise kam es zu keinen Schäden in der Wohnung. Und auch der Rettungsdienst hatte seine Arbeit schnell beendet. Der Mann war unverletzt. Zu einem Alkoholtest war er nicht im Stande.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell