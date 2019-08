Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Taucherkleidung gestohlen

Nordhausen (ots)

Aus einer Garage in der Bochumer Straße verschwanden in den zurückliegenden sieben Tagen mindestens drei Taucheranzüge. Die vermietete Garage in einem Innenhof wurde gewaltsam geöffnet, bevor man die Tauchersachen mitnahm. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Am Mittwochnachmittag wurde der Diebstahl entdeckt.

