Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad aus dem Verkehr gezogen

Herbsleben (ots)

In der Schulgasse stoppten Polizisten am Mittwochabend einen Motorradfahrer. An der Maschine des 28-Jährigen waren entstempelte Kennzeichen angebracht, die Zulassungsplakette war gefälscht und die Plakette für die Hauptuntersuchung wies Beschädigungen auf. Der junge Mann selbst besaß keinen Führerschein. Er musste das Motorrad stehen lassen, gegen ihn wird nun ermittelt.

