Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Autofahrer nach Unfall verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Bischofferode (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 17 Uhr, beabsichtigte ein 86-jähriger Mercedesfahrer aus Niedersachsen von der Hauröder Straße nach links auf die Holunger Straße abzubiegen. Hierbei kollidierte der Rentner mit einem Passat, der in Richtung Hauptstraße fuhr. Die 45-jährige Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen, der Rentner zog sich nur leichte Verletzungen zu. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Behinderungen.

