Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fallschutzmatten gestohlen

Bleicherode (ots)

Mehr als 60 Fallschutzmatten stahlen Unbekannte in Bleicherode. Die Matten, im Gesamtwert von über 1800 Euro, waren auf dem Schulhof in der Bahnhofstraße gelagert. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen festgestellt. Wer hat etwas bemerkt? Wer hat möglicherweise beobachtet, wie der oder die Täter die Matten abtransportiert haben? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

