Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte verletzen Katze - Zeugen gesucht

Nägelstädt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Katzenbesitzer am Dienstagnachmittag in Nägelstädt. Als er nach Hause kam, bemerkte er eine Kopfverletzung bei dem Tier. Die verletzte Katze wurde schließlich in einer Klinik untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass Unbekannte offenbar auf das Tier geschossen hatten. Aus dem Kopf entfernten Tierärzte ein sogenanntes Diabolo. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Wem ist möglicherweise aufgefallen, dass sich jemand im Bereich Nägelstädt auffällig gegenüber einer Katze verhielt oder auf diese schoss? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell