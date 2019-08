Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schlangenlinien enttarnen Alkoholsünder

Nordhausen (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei und informierte die Beamten über die besorgniserregende Fahrweise eines Autofahrers. Der Mann war aus Richtung Buchholz in Richtung Neustadt in Schlangenlinien unterwegs. Dabei sei er sowohl in den Graben, als auch auf die Gegenfahrbahn geraten. Gegen 16.30 Uhr konnten die Polizisten den besagten Pkw schließlich im Nordhäuser Stadtgebiet feststellen. Der Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen 1,7 Promille. Sein Auto musste er stehen lassen. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und erstatteten Anzeige.

