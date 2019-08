Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorräder im Gegenverkehr kollidiert

Rathsfeld (ots)

Ein Motorradfahrer war am Dienstag, kurz nach 12.00 Uhr, auf der Bundesstraße 85 aus Richtung Kelbra in Richtung Kyffhäuser unterwegs. In einer Kurve geriet der 24-Jährige auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 48-Jährigen kollidierte. Der 48-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell