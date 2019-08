Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlenes Fahrzeug wieder aufgefunden - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Eine verdächtige Wahrnehmung machte ein Zeuge am Montagabend in Mühlhausen. Er beobachtete, wie ein Unbekannter gegen 20 Uhr einen Mercedes In der Klinge abgestellte, die Kennzeichen des Fahrzeuges tauschte und weg lief. Polizisten kamen vor Ort und überprüften das Auto. Dabei stellte sich heraus, dass der Mercedes am vergangenen Wochenende in der Straße Arbeitsdank gestohlen wurde. Zuvor waren Unbekannte in der Nacht zu Samstag, 17. August, gewaltsam in ein Wohnhaus im Arbeitsdank eingedrungen. Dort stahlen der oder die Diebe den Autoschlüssel des Mercedes und anschließend das vor dem Haus abgestellte Auto. Wer kann Hinweise zum Einbruch in das Wohnhaus geben? Wer kann Angaben zum Nutzer des schwarzen Mercedes A160, in der Zeit von Samstag bis Montag machen? Möglicherweise fuhr jemand zwischen Samstag und Montag einen Mercedes A160, der für gewöhnlich nicht im Besitz eines solchen Autos ist. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

