LPI-NDH: Geigenkasten mit Geige sucht seinen Besitzer...

Geigenkasten mit Geige sucht seinen Besitzer...

Mühlhausen

Bereits am 23. Oktober 2018 stellten Polizisten in der Jüdenstraße einen Geigenkasten mit Geige sicher. Der Kasten steckte hinter einem Strommasten in der Erde. Zuvor hatten die Beamten drei Tatverdächtige nach einem Diebstahl von Buntmetall und Kennzeichen festgenommen. Auch das Musikinstrument war gestohlen. Bisher ist es nicht gelungen, den Eigentümer des Instrumentes zu ermitteln. Wer seinen Geigenkasten und die Geige erkennt, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

