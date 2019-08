Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentnerin schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Nordhausen (ots)

Nach einem versuchten Raub, der sich am Samstag, 17. August, ereignet hat, sucht die Polizei dringend Zeugen. Eine 69-Jährige ging zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr den Van-der-Foehr-Damm entlang, als sich plötzlich ein Unbekannter auf einem Fahrrad von hinten näherte. Er versuchte, der Rentnerin die Handtasche zu entreißen. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei schwer. Der Räuber flüchtete mit einem weiteren Unbekannten, der auf dem Gepäckträger saß. Die Frau blieb verletzt zurück. Der Fahrer eines Großraumtaxis half der Frau. Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zum Radfahrer und seinem Mitfahrer auf dem Gepäckträger machen? Außerdem wird der Taxifahrer gebeten, sich zu melden, da er als wichtiger Zeuge in Betracht kommt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

