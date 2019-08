Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gestohlen

Worbis (ots)

Am Montag hatten es Unbekannte auf einen schwarzen Opel Astra abgesehen, der auf dem Hof einer Firma in der Nordhäuser Straße abgestellt war. Der oder die Diebe fuhren zwischen 11.20 Uhr und 13.30 Uhr mit dem Auto davon. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen EIC-N705 angebracht. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist das Auto aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Hinweise nimmt Polizei Mühlhausen 03601/4510 entgegen.

