Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kommt auf Dach zum Liegen

Ecklingerode (ots)

Ein Autofahrerin ist am Montagmorgen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 58-Jährige war gegen 9.35 Uhr in der Tiefen Straße in Ecklingerode unterwegs, als sie an einer Einmündung geradeaus in eine Grundstückseinfahrt fuhr. Der VW prallte frontal gegen die Steine der Böschungsbefestigung und überfuhr diese. In weiterer Folge kippte der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ihren Aussagen zufolge, hatte sie an der Einmündung Brems- und Gaspedal verwechselt. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an.

