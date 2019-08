Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauch aus Wohnung

Großbodungen (ots)

Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand wurden Polizei und Feuerwehr am Montag, gegen 10.15 Uhr, in die Straße des Aufbaus gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Bewohner vergessen hatten, das Essen vom Herd zu nehmen, was zu der Rauchentwicklung führte. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Verletzt wurde niemand.

