Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe stehlen Mountainbike

Bad Langensalza (ots)

Ein Fahrradbesitzer stellte sein Mountainbike am Sonntag, gegen 12.00 Uhr, in der Bahnhofstraße neben dem Bahnhofsgebäude ab. Als er es am Abend, gegen 20.00 Uhr, wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass Diebe das grüne Mountainbike, das mit einem Schloss gesichert war, gestohlen hatten. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

