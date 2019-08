Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Kellergeschoss

Wintzingerode (ots)

Am Sonntagabend kam es im Kellergeschoss eines Wohnhauses in Wintzingerode zum Ausbruch eines Brandes. Gegen 18.40 Uhr stand die Waschküche des Hauses in der Schlossstraße in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand kurz nach 19.00 Uhr gelöscht. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge führte ein technischer Defekt zum Brandausbruch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell