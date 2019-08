Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Familienstreit eskaliert

Mühlhausen (ots)

Am späten Freitagnachmittag wurde eine Funkstreife in die Ortslage Großengottern gerufen. Eine 43 jährige Frau hatte gemeldet, dass sie Streit mit ihrer Tochter habe und diese nicht mehr beruhigen könne. Vor Ort wurden die Mutter und ihre 19 jährige Tochter in ihrer Wohnung angetroffen. Beide waren erheblich alkoholisiert. Mutter und Tochter waren derart in Streit geraten, dass sich beide geschlagen hatten und sich gegenseitig wegen Körperverletzung anzeigten. Die Tochter hatte zudem die Autoreifen ihres Vaters mit Glasscherben zerschnitten. Nachdem der Streit beendet wurde, ergab die Prüfung der Personalien der Mutter, dass gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Die Frau wurde festgenommen und in eine JVA überführt.

