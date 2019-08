LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Am Freitag, den 16.08.2019 gegen 14:50 Uhr wollte ein junger PKW Fahrer nicht wie alle anderen Verkehrsteilnehmer den Rückstau in Breitenbach abwarten und entschloss sich an dem vor ihm wartenden PKW vorbei zu fahren. Dabei schätzte der Ungeduldige den Seitenabstand falsch ein, so dass die Spiegel der beiden Fahrzeuge beschädigt wurden. Nicht nur der gesunde Menschenverstand gebot ihm eigentlich zu warten, auch die Lichtzeichenanlage zeigte ihm dazu noch ROT. Da es der Fahrer eilig hatte, versäumte er es auch, seine Daten an der Unfallstelle zu hinterlassen und fuhr davon. Der Fahrer konnte ermittelt werden und die gezeigte "Leistung" wird mit einer Strafanzeige honoriert.

Mit ursächlich für den Rückstau dürfte eine schwerer Verkehrsunfall gegen 14:25 Uhr bei Worbis gewesen sein. Der 63 jährige Fahrer eines Kraftrades kollidiert beim Überholen mit einem eintgegenkommenden Fahrzeug, wodurch dieser PKW wiederum von seiner Fahrbahn abkommt und mit dem Gegenverkehr kollidiert. Ein weiteres Fahrzeug wird durch umherfliegende Trümmer getroffen. Der Fahrer des Kraftrades wurde schwer verletzt. Der Fahrer eines PKW erlitt leichte Verletzungen.

Zwei Fahrzeugführer wurden bei Kontrollen unter Alkoholeinfluss ertappt. Bei einem Fahranfänger in der Probezeit waren 0,21 Promille zu viel, bei dem zweiten Probanten waren es 0,81 Promille. Beide Fahrzeugführer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot.

