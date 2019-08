Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrten vom Wochenende

Kyffhäuserkreis (ots)

Am vergangenen Freitag wurde gegen 20:00 Uhr in der Ortslage Otterstadt durch Beamte der PI Kyffhäuser eine Frau festgestellt, welche mit ihrem Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Ein Drogentest verlief positiv auf die Einnahme chemischer Substanzen. Die Frau wurde anschließend durch die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, weiterhin wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Sollte sich das Testergebnis im Blut bestätigen, erwarten die Frau ein empfindliches Bußgeld sowie die Information der Führerscheinstelle über den Vorfall.

Am frühen Sonntagmorgen erweckte auf der Bundesstraßen 4 zwischen Oberspier und Greußen ein Pkw Audi die Aufmerksamkeit der Beamten. Der Fahrzeugführer bewegte diesen in Schlangenlinien. Der Verdacht der Kollegen wurde schnell zur Tatsache - der Mann roch nach Alkohol und erzielte beim nun folgenden Test 1,01 Promille Atemalkohol. Da er offenbar nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen, wurde eine Blutprobe durchgeführt, der Führerschein des Mannes sichergestellt und Anzeige erstattet.

Ebenso auf sich aufmerksam zu machen wusste ein 29jähriger Radfahrer ebenfalls am vergangenen Sonntagmorgen. Gegen 01:30 Uhr befuhr dieser unbeleuchtet die Landstraße zwischen Schönfeld und Ringleben. Bei der folgenden Kontrolle zum Schutze des Mannes wurde sehr schnell massiver Atemalkoholgeruch bei dem Mann festgestellt. Ein Test ergab 1,70 Promille. Auch hier erfolgten die Blutentnahme zur genauen Bestimmung der Alkoholkonzentration, die Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

