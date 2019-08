Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht in Nordhausen - Nord

Nordhausen (ots)

Am 16.08.2019, in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 18:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz EDEKA Markt Schäfer ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursachen von der Unfallstelle entfernte ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug (BMW) auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgeparkt und stellte schließlich fest, dass ihr beim Ein- oder Ausparken ein Schaden an der Beifahrerseite ihres Fahrzeuges verursacht wurde. Hinweise auf den möglichen Verursachen liegen momentan nicht vor. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher/ Unfallhergang nimmt die Polizei Nordhausen (Telefon: 03631 960) entgegen.

