Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin angefahren und dann vom Unfallort entfernt - Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Am heutigen Tage kam es um 07:45 Uhr in Sondershausen im Bereich der Frankenhäuser Straße auf Höhe des dortigen Kindergartens "Pusteblume" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau (68) verletzt wurde. Diese beschritt zur Unfallzeit den Fußweg in Richtung Berka, als plötzlich von hinten kommend ein Radfahrer auf dem Fußweg angefahren kam und in die linke Körperseite der Frau fuhr. Diese stürzte und zog sich hierbei diverse Verletzungen zu. Der Radfahrer fuhr, ohne sich um die Frau zu kümmern, einfach weiter.

Der Radfahrer wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20 bis 25 Jahre alt - schlanke Statur - mittelblonde Haare als Pferdeschwanz zusammen gebunden - dunkles T-Shirt - Fahrrad ohne Schutzbleche (hinten), dunkle Lackierung

Zeugen werden aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Sondershausen unter 03632/6610 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell