Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: GPS-Geräte gestohlen

Holzsußra (ots)

Auf die GPS-Geräte von Traktoren hatten es Diebe in Holzsußra abgesehen. Der oder die Diebe gelangten widerrechtlich auf das Gelände eines Agrarbetriebes in der Hauptstraße. Sie stahlen GPS-Geräte aus mehreren Traktoren im Wert von mehreren zehntausend Euro. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Agrarbetriebes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen. Die Polizei rät den Eigentümern von Traktoren dazu, die hochwertigen GPS-Geräte nicht in den Fahrzeugen zu belassen, sobald diese abgestellt und unbeaufsichtigt sind. Die Besitzer könnten sich bei den Herstellern darüber informieren, ob es für die jeweiligen GPS-Geräte auch mobile Anbringungsmöglichkeiten gibt, sodass diese jederzeit entfernt werden können.

