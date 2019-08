Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Dingelstädt (ots)

Der Fahrer eines Hyundai befuhr am Donnerstag, gegen 14.25 Uhr, die Bundesstraße 247 aus Richtung Mühlhausen in Richtung Dingelstädt. Am Abzweig zum Gewerbegebiet Dingelstädt beabsichtigte der 87-Jährige, nach links auf die Mühlhäuser Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Audi einer 35-Jährigen. Die Audi-Fahrerin und die 73-jährige Beifahrerin, die im Hyundai mitfuhr, kamen verletzt ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße war für ca. eine Stunden voll gesperrt.

