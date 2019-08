Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder aus Keller gestohlen

Sondershausen (ots)

Zwei Fahrräder im Gesamtwert von über 1000 Euro erbeuteten Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag in Sondershausen. Die Fahrräder des Herstellers Ghost, in den Farben grün und rot, waren im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Borntalstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen? Hinweise bitte an die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610.

